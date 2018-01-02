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Под Мурманском построили стеклянные иглу с видами на северное сияние

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Фото: Global Look Press/Kakslauttanen Hotel/Whitehotpix
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В 50 км от Мурманска построен кемпинг из шести иглу с прозрачными панорамными стенами. Идея авторов проекта — создать комфортные условия для наблюдений за северным сиянием.

Диаметр каждого иглу — 6 м, что превышает размеры традиционного эскимосского жилища. При строительстве кемпинга использовались пластиковые конструкции, а не снег.

Места в оригинальной гостинице забронированы до конца зимнего сезона. В основном услугами кемпинга пользуются туристы из всех стран Азии, рассказал гендиректор компании «Визит Мурманск» Олег Теребенин.

В каждом туристическом иглу обустроены спальные места, есть отопление. подведена горячая и холодная вода, уточняет «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, Россия направит 67 млрд рублей на финансирование новой федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма.

 

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