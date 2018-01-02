Росгвардия рекомендовала не обсуждать поездки за рубеж в соцсетях

Росгвардия рекомендовала в новогодние праздники не выкладывать в соцсети фотографии из заграничных поездок во избежание квартирных краж.

«Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха», — сказал представитель московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин.

По его словам, данной информацией могут воспользоваться посторонние лица.

«Как показывает практика, пик квартирных краж приходится на новогодний период, когда многие жители столицы покидают на длительный срок свои квартиры, уезжая за город или в отпуск», — приводит слова Тумина «Интерфакс».

Также он посоветовал наладить хорошие отношения с соседями, чтобы они могли присматривать за квартирой, периодически включать свет и телевизор для создания эффекта присутствия хозяев.

Ранее сообщалось, что из Центра имени Мейерхольда в Москве украли 1 млн рублей.