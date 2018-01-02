Четыре человека пострадали при обрушении потолка в гостинице в Сингапуре

В гостиничном комплексе Resorts World Sentosa в Сингапуре произошло обрушение потолка. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Инцидент произошел утром во вторник, 2 января, во время ремонтных работ в казино, которое располагается в гостиничном комплексе.

По данным Channel NewsAsia, пострадавшими оказались строители, занимавшиеся реконструкцией игорного заведения. У них зафиксированы травмы головы, ссадины и порезы.

Троих пострадавших доставили в одну из больниц Сингапура. Четвертого строителя направили в корпоративную клинику.