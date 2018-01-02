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Погранслужба США заявила о перебоях в работе систем данных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Американская служба таможенного и пограничного контроля сообщила о временных перебоях в системах данных некоторых аэропортов.

Как передает «РИА Новости», неполадки в работе систем были устранены. «Все аэропорты вернулись к работе после временных перебоев в системах обработки данных пограничной службы. Во время бездействия системы пограничная служба могла пользоваться базами данных, связанных с обеспечением безопасности, поэтому пассажиров проверяли согласно стандартам безопасности», —заявили в погранслужбе.

По данным телеканала NBC, перебои продолжались около двух часов. В результате инцидента в некоторых аэропортах США образовались длинные очереди. 

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