Погранслужба США заявила о перебоях в работе систем данных

Американская служба таможенного и пограничного контроля сообщила о временных перебоях в системах данных некоторых аэропортов.

Как передает «РИА Новости», неполадки в работе систем были устранены. «Все аэропорты вернулись к работе после временных перебоев в системах обработки данных пограничной службы. Во время бездействия системы пограничная служба могла пользоваться базами данных, связанных с обеспечением безопасности, поэтому пассажиров проверяли согласно стандартам безопасности», —заявили в погранслужбе.

По данным телеканала NBC, перебои продолжались около двух часов. В результате инцидента в некоторых аэропортах США образовались длинные очереди.