При беспорядках во Франции на Новый год сгорело более 1 тыс. машин

Во время беспорядков в новогоднюю ночь во Франции хулиганы сожгли более 1 тыс. автомобилей, полиция задержала 510 человек, сообщает французское МВД.

По данным министерства, в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 1031 автомобиль, что меньше, чем в 2012 и 2013 годах. Во время беспорядков правоохранители арестовали 510 человек, 349 были задержаны, сообщает «Газета.ру».

Обеспечением порядка в ночь с 31 декабря на 1 января занималось около 140 тыс. полицейских.

Напомним, беспорядки во Франции проходят с ноября, они связаны с протестом граждан против новых реформ президента страны Эммануэля Макрона.