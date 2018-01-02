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При беспорядках во Франции на Новый год сгорело более 1 тыс. машин

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Фото: Global Look Press/Peter Kneffel
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Во время беспорядков в новогоднюю ночь во Франции хулиганы сожгли более 1 тыс. автомобилей, полиция задержала 510 человек, сообщает французское МВД.

По данным министерства, в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 1031 автомобиль, что меньше, чем в 2012 и 2013 годах. Во время беспорядков правоохранители арестовали 510 человек, 349 были задержаны, сообщает «Газета.ру».

Обеспечением порядка в ночь с 31 декабря на 1 января занималось около 140 тыс. полицейских.

Напомним, беспорядки во Франции проходят с ноября, они связаны с протестом граждан против новых реформ президента страны Эммануэля Макрона.

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