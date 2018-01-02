МИД Китая сообщил о предстоящем визите Макрона

Китайское внешнеполитическое ведомство сообщило о предстоящем визите в республику президента Франции Эммануэля Макрона.

Как отмечает Центральное телевидение КНР со ссылкой на официального представителя МИД Лу Кана, французский лидер проведет в Поднебесной три дня — с 8 по 10 января.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Народный банк Китая, выполняющий в стране функции регулятора, укрепил курс юаня к доллару до максимума за четыре месяца, свидетельствуют данные Центробанка.