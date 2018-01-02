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Два японца погибли после поедания новогодних рисовых лепешек

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Фото: Global Look Press/Andrew Kuhn
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По меньшей мере 13 граждан Японии пострадали, еще двое скончались, подавившись традиционным новогодним японским угощением — клейкими рисовыми лепешками «моти». Об этом во вторник сообщило пожарное управление Токио.

По данным агентства Киодо, семь человек в критическом состоянии были госпитализированы, двух пожилых японцев спастись не удалось.

Японские власти из года в год призывают местных жителей, особенно пожилых людей и детей, соблюдать осторожность с традиционными рисовыми лепешками. «Моти» рекомендуют резать на мелкие кусочки и тщательно разжевывать. Несмотря на предупреждения, подобные несчастные случаи десятками происходят в стране каждый год.

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