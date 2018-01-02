Новую новогоднюю ель взамен сгоревшей установили в Южно-Сахалинске

Взамен сгоревшей в новогоднюю ночь ели на центральной площади Южно-Сахалинска установили новую.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ранее это искусственное дерево было установлено на стадионе «Космос» городского парка культуры и отдыха им. Гагарина. «Сейчас в парке горожан ждут две новогодние ели и различные световые конструкции, создающие неповторимую атмосферу сказочного праздника», — отмечается в сообщении.

Ранее портал iz.ru сообщал, что новогодняя елка сгорела дотла в разгар празднования Нового года на площади Ленина в Южно-Сахалинске.