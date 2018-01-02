Прямой эфир

Новую новогоднюю ель взамен сгоревшей установили в Южно-Сахалинске

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взамен сгоревшей в новогоднюю ночь ели на центральной площади Южно-Сахалинска установили новую.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ранее это искусственное дерево было установлено на стадионе «Космос» городского парка культуры и отдыха им. Гагарина. «Сейчас в парке горожан ждут две новогодние ели и различные световые конструкции, создающие неповторимую атмосферу сказочного праздника», — отмечается в сообщении.

Ранее портал iz.ru сообщал, что новогодняя елка сгорела дотла в разгар празднования Нового года на площади Ленина в Южно-Сахалинске. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Елка сгорела дотла в разгар новогодней ночи в Южно-Сахалинске
Дед Мороз и Снегурочка сгорели на главной елке Петропавловска-Камчатского

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017