ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до четырехмесячного максимума

Народный банк Китая, выполняющий в стране функции регулятора, укрепил курс юаня к доллару до максимума за четыре месяца, свидетельствуют данные Центробанка.

В минувшую пятницу курс юаня к доллару составлял 6,5342 и являлся максимальным с 11 сентября. Во вторник же ЦБ КНР установил курс на уровне 6,5078, что на 263 пункта или 0,4% меньше предыдущего значения, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в середине сентября Народный банк Китая максимально укрепил курс юаня к доллару с мая 2016 года и установил его на уровне 6,4997.