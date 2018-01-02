Прямой эфир

ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до четырехмесячного максимума

0
Фото: TASS/Zhang Xinjun
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный банк Китая, выполняющий в стране функции регулятора, укрепил курс юаня к доллару до максимума за четыре месяца, свидетельствуют данные Центробанка.

В минувшую пятницу курс юаня к доллару составлял 6,5342 и являлся максимальным с 11 сентября. Во вторник же ЦБ КНР установил курс на уровне 6,5078, что на 263 пункта или 0,4% меньше предыдущего значения, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в середине сентября Народный банк Китая максимально укрепил курс юаня к доллару с мая 2016 года и установил его на уровне 6,4997.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Венесуэла начала публиковать цены на нефть в юанях
Китай запретил торговлю криптовалютами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017