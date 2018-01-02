Израильские военные заявили о пуске ракеты из Сектора Газа

Минобороны Израиля сообщило о пуске ракеты с территории Сектора Газа. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил представитель военного ведомства.

«Недавно ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. Удар подтвержден. Сообщения о пострадавших не поступали», – говорится в сообщении.

Как сообщал портал iz.ru, министр обороны Израиля Авигдор Либерман ранее заявил, что обстрелы из палестинского сектора Газа по территории Израиля совершаются с использованием снарядов, произведенных в Иране.