Шесть человек погибли при взрыве газа в больнице Пакистана

Шесть человек погибли, в их числе двое детей, при взрыве баллона с газом в одной из больниц Пакистана. В результате инцидента пострадали более десятка человек.

По данным телеканала Geo TV, взрыв произошел в понедельник вечером в пакистанском городе Атток в провинции Пенджаб.

Как уточняют местные власти, люди погибли при частичном обрушении здания медицинского заведения посла взрыва баллона. По версии спасателей, под завалами все еще могут оставаться люди.