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Шесть человек погибли при взрыве газа в больнице Пакистана

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Фото: Global Look Press
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Шесть человек погибли, в их числе двое детей, при взрыве баллона с газом в одной из больниц Пакистана. В результате инцидента пострадали более десятка человек.

По данным телеканала Geo TV, взрыв произошел в понедельник вечером в пакистанском городе Атток в провинции Пенджаб.

Как уточняют местные власти, люди погибли при частичном обрушении здания медицинского заведения посла взрыва баллона. По версии спасателей, под завалами все еще могут оставаться люди.

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