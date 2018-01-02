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Курс биткоина начал 2018 год снижением

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курс биткоина демонстрирует снижение с началом 2018 года, падение валюты отмечается с 17 декабря, когда ее курс достиг исторического максимума в $20 тыс.

В прошлый раз биткоин падал в начале года в 2015 году, когда валюта потеряла в цене 1,855%. С началом 2018 года биткоин рухнул сразу на 4,28%, что превысило падение в начале прошлого года, когда оно составило 3,58%, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Bloomberg.

1 января в 23.55 по московскому времени на бирже NYSE в Нью-Йорке биткоин торговался на уровне $13,44 тыс., в прошлое воскресенье биткоин стоил $14,156 тыс.

Напомним, в конце декабря цена биткоина падала более чем на 25% после достижения исторической отметки в $20 тыс. 28 декабря биткоин торговался возле отметки в $14,5 тыс. после коррекционного роста до $16 тыс.

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