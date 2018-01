В толпу пешеходов в американском Сан-Франциско врезался грузовик. Об этом сообщили местные СМИ. Семь человек пострадали, двое находятся в тяжелом состоянии.

#BREAKING Box truck vs. car vs. pedestrian, at least two injured, Geary closed at 21st Avenue pic.twitter.com/ejh4LpQbEu