Пассажиров авиалайнера в США эвакуировали из-за запаха в салоне

Вылет авиалайнера компании American Airlines экстренно отменили в аэропорте Бостона из-за неприятного запаха в салоне, были госпитализированы четыре человека, сообщили американские СМИ.

По данным ABC, перед вылетом в салоне самолета появился неприятный запах. Авиакомпания объяснила инцидент техническими проблемами, были госпитализированы четыре человека, среди которых три члена экипажа, передает «РИА Новости».

На борту самолета находилось 120 пассажиров и пять членов экипажа.