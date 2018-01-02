Прямой эфир

Дело возбуждено после гибели трех человек при пожаре в Пермском крае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе ребенка, при пожаре в жилом доме в поселке Усть-Черная Гайнского района.

По данным пресс-службы ведомства, возгорание было зафиксировано около 20:30 по местному времени (18:30 мск) в понедельник. Площадь пожара составила 40 кв. м.

«Вечером 1 января 2018 года, после ликвидации пожара в деревянном одноэтажном двухквартирном частном доме, расположенном в поселке Усть-Черная Гайнского района, были обнаружены тела двух женщин и 3-летнего мальчика. По данному факту следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")», — говорится в сообщении пресс-службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жертвами пожара в Пермском крае стали три человека
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017