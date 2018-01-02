Дело возбуждено после гибели трех человек при пожаре в Пермском крае

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе ребенка, при пожаре в жилом доме в поселке Усть-Черная Гайнского района.

По данным пресс-службы ведомства, возгорание было зафиксировано около 20:30 по местному времени (18:30 мск) в понедельник. Площадь пожара составила 40 кв. м.

«Вечером 1 января 2018 года, после ликвидации пожара в деревянном одноэтажном двухквартирном частном доме, расположенном в поселке Усть-Черная Гайнского района, были обнаружены тела двух женщин и 3-летнего мальчика. По данному факту следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")», — говорится в сообщении пресс-службы.