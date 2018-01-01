Станцию «Филевский парк» эвакуировали из-за кондитерского набора

Бесхозным предметом, из-за которого проводилась эвакуация и проверка на станции метро «Филевский парк» в Москве, стал подарочный кондитерский набор. Об этом в понедельник заявили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«В пакете обнаружен кондитерский подарочный набор. Никаких предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружено», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Как ранее писал портал iz.ru, движение поездов на станции «Филевский парк» столичного метрополитена было приостановлено из-за бесхозного предмета.