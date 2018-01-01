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Рабочий визит британских пограничников на Карибы обошелся в £18 тыс.

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Фото: Global Look Press/Martin Moxter
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Рабочий визит трех представителей пограничной службы Великобритании в Антигуа и Барбуда в начале 2016 года стоил британской казне 18 тысяч фунтов.

Как сообщают западные СМИ, во время визита британской делегации в карибскую страну с 14 января по 5 февраля 2016 года пограничники остановились на курорте Sugar Ridge Resort. Одна ночь в этом отеле стоит от 600 долларов.  

Пограничная служба подчиняется британскому МВД. В ведомстве подтвердили визит госслужащих на Антигуа. Кроме того, сотрудники отметили, что на курорте Sugar Ridge был обеспечен необходимый уровень безопасности, рекомендованный коллегами из Национального антикриминального агентства и министерства иностранных дел.

Ранее портал iz.ru сообщал, что прибывший в Великобританию российский газ может быть отправлен обратно на другом судне.  

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