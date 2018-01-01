Прямой эфир

ВТБ присоединил ВТБ 24 с 1 января

0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Интеграция ВТБ и ВТБ 24 под брендом ВТБ состоялась 1 января. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отделения ВТБ 24 продолжат работать в прежних офисах и по прежнему режиму, но под новым брендом и логотипом.

Список услуг не изменится, клиентам не потребуется переоформлять документы. 

Интеграция и построение единого универсального банка предусмотрены стратегией развития группы на 2017-2019 годы.

Объединение банков позволит ВТБ сократить в 2019 году административно-хозяйственные расходы на 15 млрд рублей, передает «Интерфакс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Группа ВТБ снизила ставки по ипотечным кредитам
Президент Франции 17 минут поздравлял соотечественников с Новым годом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017