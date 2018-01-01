ВТБ присоединил ВТБ 24 с 1 января

Интеграция ВТБ и ВТБ 24 под брендом ВТБ состоялась 1 января. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отделения ВТБ 24 продолжат работать в прежних офисах и по прежнему режиму, но под новым брендом и логотипом.

Список услуг не изменится, клиентам не потребуется переоформлять документы.

Интеграция и построение единого универсального банка предусмотрены стратегией развития группы на 2017-2019 годы.

Объединение банков позволит ВТБ сократить в 2019 году административно-хозяйственные расходы на 15 млрд рублей, передает «Интерфакс».