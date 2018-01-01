Семеро детей отравились парами хлорамина в подмосковной сауне

Семеро детей госпитализированы с отравлением парами хлорамина после посещения сауны в Орехово-Зуеве. Двое из них находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

Компания взрослых с детьми арендовала сауну с бассейном на новогоднюю ночь. Во время отдыха несовершеннолетние стали жаловаться на ухудшение самочувствия, резь в глазах, кашель и затруднение дыхания.

Правоохранительные органы и сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды с места происшествия, а также изъяли образец препарата для хлорирования, сообщает телеканал «360».

В отношении владельца сауны возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.