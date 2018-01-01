Киркоров в Новый год спел в Монако гимн СССР

Российский певец Филипп Киркоров отметил Новый год в Монако и после прослушивания праздничного обращения президента РФ Владимира Путина спел вместо российского гимна гимн СССР.

Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram. Он отметил, что провел Новый год за ужином с друзьями, во время которого посмотрел праздничные телепрограммы сразу на нескольких каналах.

Как сообщал портал iz.ru, Киркоров в конце декабря раскритиковал дизайн рождественских елей, размещенных на улицах ряда европейских городов.