Сотни тысяч жителей Лондона пришли на традиционный новогодний парад

Несколько сотен тысяч жителей Лондона пришли на центральные улицы города для просмотра традиционного ежегодного новогоднего парада New Year's Day Parade.

В мероприятии задействовано порядка 8 тыс. музыкантов духовых оркестров и ансамблей, танцоров, цирковых артистов. Помимо прочего, в мероприятии принимают участие коллекционеры старинных автомобилей и каскадеры на мотоциклах из стран Северной и Южной Америки, Европы, Соединенного Королевства и стран Содружества. В связи с проведением парада полицейское присутствие по маршруту следования участников парада было увеличено, передает ТАСС.

Традиционный новогодний парад стартовал недалеко от королевского Грин-парка около Букингемского дворца. Завершилось мероприятие возле здания парламента Великобритании на берегу реки Темза. Впервые такой парад был проведен в Лондоне в 1987 году.