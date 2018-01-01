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Логотип 315-летия Петербурга стал известен в новогоднюю ночь

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Фото: gov.spb.ru/Анна Колесниченко
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В новогоднюю ночь был объявлен победитель конкурса на создание логотипа, посвященному 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Как сообщает городской Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, им стала Анна Колесниченко.

Созданный ей логотип будет использоваться в качестве официального символа празднования юбилейной даты, при проведении посвященных событию мероприятий, в печатной и рекламной продукции. 

Колесниченко записала новогоднее видеообращение к жителям Санкт-Петербурга, в котором рассказала о работе над созданием логотипа. Она отметила, что специально избегала использования оттенков красного цвета. 

«Старалась при его создании не использовать красные цвета, потому что все же они совсем не наши. Наши цвета – это оттенки синего, приятный зеленый, желтый — как символ радушия и гостеприимства», — приводит ее слова телеканал «78».

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