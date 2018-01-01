Франция намерена создать «торговую ось» Европа-Пекин через Москву

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что развитие торговых отношений с Россией и Китаем может компенсировать «возрастающую неопределенность» в отношениях с США и намерена создать «торговую ось» из Европы в Пекин через Москву.

Ле Мэр также раскритиковал Вашингтон за введение «экстерриториальных санкций» — законов, запрещающих иностранным компания, работающим в США, сотрудничать с Россией. По мнению французского министра, такие меры превратят США в «жандарма мировой торговли», передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что специалисты Центра экономических и деловых исследований пришли к выводу, что Китайская народная республика (КНР) превысит валовой внутренний продукт (ВВП) США в 2032 году.