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Франция намерена создать «торговую ось» Европа-Пекин через Москву

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что развитие торговых отношений с Россией и Китаем может компенсировать «возрастающую неопределенность» в отношениях с США и намерена создать «торговую ось» из Европы в Пекин через Москву.

Ле Мэр также раскритиковал Вашингтон за введение «экстерриториальных санкций» — законов, запрещающих иностранным компания, работающим в США, сотрудничать с Россией. По мнению французского министра, такие меры превратят США в «жандарма мировой торговли», передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что специалисты Центра экономических и деловых исследований пришли к выводу, что Китайская народная республика (КНР) превысит валовой внутренний продукт (ВВП) США в 2032 году.

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