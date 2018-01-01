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Врачи отключили Табакова от аппарата искусственной вентиляции легких

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Врачи отключили народного артиста СССР Олега Табакова от аппарата искусственной вентиляции легких.

Сейчас актер самостоятельно дышит через трахеостому, специальную трубку, которая установлена в горле, сообщает РЕН ТВ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что состояние Олега Табакова стабильно тяжелое. Он находится в сознании, ориентируется в пространстве и времени, а также реагирует на врачей.

Артист был госпитализирован 27 ноября 2017 года. Медики диагностировали у него сепсис и «синдром глубокого оглушения». По предварительным данным, причиной воспалительного процесса стал зубной имплант, который установили актеру в одной из элитных клиник Москвы.

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