Врачи отключили Табакова от аппарата искусственной вентиляции легких

Врачи отключили народного артиста СССР Олега Табакова от аппарата искусственной вентиляции легких.

Сейчас актер самостоятельно дышит через трахеостому, специальную трубку, которая установлена в горле, сообщает РЕН ТВ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что состояние Олега Табакова стабильно тяжелое. Он находится в сознании, ориентируется в пространстве и времени, а также реагирует на врачей.

Артист был госпитализирован 27 ноября 2017 года. Медики диагностировали у него сепсис и «синдром глубокого оглушения». По предварительным данным, причиной воспалительного процесса стал зубной имплант, который установили актеру в одной из элитных клиник Москвы.