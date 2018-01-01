Устюгов пришел вторым на очередном этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в гонке преследования свободным стилем в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Александр Большунов пришел третьим на этом этапе.
Победил в гонке швейцарец Дарио Колонья.
Этап многодневных соревнований прошел в швейцарском Ленцерхайде, уточняет ТАСС.
«Тур де Ски» проводится ежегодно под эгидой Международной федерации лыжного спорта и является особым этапом Кубка мира.
Дарио Колонья одержал наибольшее число побед в общем зачете соревнований (трижды) и обладает наибольшим числом призовых мест в общем зачете (шесть). Сергей Устюгов в этом сезоне установил своеобразный рекорд по числу подряд одержанных побед (пять).
Как писал iz.ru, Сергей Устюгов сохраняет лидерство в общем зачете многодневки «Тур де Ски».