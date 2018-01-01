Неизвестные в новогоднюю ночь пытались сжечь полицейский участок в Брюсселе

В Брюсселе в новогоднюю ночь двое неизвестных пытались поджечь один из полицейских участков. Подозреваемых удалось задержать.

В полиции отметили, что подожгли вход в участок, однако пламя быстро удалось ликвидировать — зданию был причинен минимальный ущерб, передает «Интерфакс».

В общей сложности в новогоднюю ночь были задержаны 37 человек. 23 случая связаны с административными правонарушениями: нахождением в общественных местах в нетрезвом виде и мелкими нарушениями правопорядка.

Кроме того, в коммуне Моленбек неизвестные забросали камнями полицейские машины и бригады пожарных.

В полиции отметили, что, несмотря на инциденты, новогодняя ночь прошла относительно спокойно.