На Таймс-сквер встретили Новый год

Хрустальный шар спустился по шпилю небоскреба на Таймс-сквер. Так традиционно Нью-Йорк встретил Новый год.

Мороз -10 не испугал собравшуюся на площади миллионную толпу.

Грани шара в этом году мастера сложили в орнамент «Дар безмятежности».

Символ наступающего года запустила основательница движения Me Тoo. Флешмоб проходил в защиту прав пострадавших от домогательств женщин.

Безопасность на Таймс-сквер обеспечили тысячи полицейских в штатском. На улицах разместили бетонные блоки, чтобы избежать наездов на людей.