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Состояние Олега Табакова улучшилось

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Народный артист СССР Олег Табаков находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Он жалуется на умеренную боль в области легких.

По данным РЕН ТВ, Табаков находится в ясном сознании,ориентируется в пространстве и времени и реагирует на медосмотр.

Как писал портал iz.ru, артист был госпитализирован 27 ноября. По предварительным данным, причиной воспалительного процесса стал зубной имплант, установленный в одной из элитных частных клиник Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Табаков был введен в состояние искусственной комы.

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов. Табаков является одним из основателей театра «Современник». Он известен зрителям по ролям в таких фильмах как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», также Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильме «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино».

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