Автор клипа про Поклонскую Enjoykin выпустил новогодний ролик

Видеоблогер Enjoykin, превращающий известные видеоролики в музыкальные клипы, опубликовал новое видео по мотивам фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» на YouTube.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», ролик называется «Москва — Ленинград» («Хочу с тобой»).

За первые сутки клип собрал около 500 тыс. просмотров. Следует отметить, что работа Enjoykin «Nyash Myash» про депутата Госдумы Наталью Поклонскую набрала 37 млн просмотров.