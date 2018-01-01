В ВФЛА рассказали о формировании нулевой терпимости к допингу

В российской легкой атлетике сформировалось нулевая терпимость к допингу, заявил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Он отметил, что минувший год для федерации был непростым, было проделано много работы по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Шляхтин подчеркнул, что хоть вопрос пока не решен положительно, удалось достичь «больших успехов».

«Мы добились больших успехов в работе с допингом, нулевая терпимость к допингу, которая еще недавно казалось труднодостижимой, сейчас в российской легкой атлетике достигнута», — приводит ТАСС слова Шляхтина.

Президент ВФЛА подчеркнул, что, несмотря на непростые условия, российские спортсмены сумели доказать свою конкурентоспособность. В частности, Мария Лацицкене завоевало «золото» в прыжках в высоту. Серебряные медали завоевали барьерист Сергей Шубенков, метатель молота Валерий Пронкин, ходок Сергей Широбоков и прыгуны Дарья Клишина и Данил Лысенко.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство ВФЛА в ноябре 2015 года после допингового скандала. В настоящий момент ВФЛА совместно с IAAF проводит работу по восстановлению членства организации.

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