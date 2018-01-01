Прямой эфир

Шарапова вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира, проходящего в китайском Шэньчжэне. Россиянка победила румынку Михаэлу Бузэрнеску со счетом 2:0 (6:3; 6:0).

Во втором круге россиянка встретится с американкой Элисон Риске, которая в первом круге победила китаянку Ван Цян (5:7; 0:6). Встреча пройдет в среду, 3 января.

Также во второй круг пробилась Екатерина Александрова. Она сыграет с румынкой Ириной Бегу.

Россиянки Евгения Родина и Анна Блинкова не смогли пробиться во второй круг, проиграв китаянкам Дуань Инъин и Чжан Шуай соответственно.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шарапова рассказала об одиночестве во время дисквалификации
Шарапова исполнит камео в спин-оффе «Друзей Оушена»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017