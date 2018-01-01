Шарапова вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира, проходящего в китайском Шэньчжэне. Россиянка победила румынку Михаэлу Бузэрнеску со счетом 2:0 (6:3; 6:0).

Во втором круге россиянка встретится с американкой Элисон Риске, которая в первом круге победила китаянку Ван Цян (5:7; 0:6). Встреча пройдет в среду, 3 января.

Также во второй круг пробилась Екатерина Александрова. Она сыграет с румынкой Ириной Бегу.

Россиянки Евгения Родина и Анна Блинкова не смогли пробиться во второй круг, проиграв китаянкам Дуань Инъин и Чжан Шуай соответственно.

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