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Перед Новым годом перемирие в Сирии нарушено девять раз

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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani
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За последние сутки российские наблюдатели зафиксировали девять нарушений режима перемирия в Сирии.

«Зафиксированы девять случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Турецкая сторона совместной российско-турецкой комиссии нарушений не зафиксировала, уточняет ТАСС.

Как сообщал iz.ru, в Сирийской Арабской Республике (САР) в 2017 году подписано более тысячи соглашений о присоединении оппозиционных сил к режиму прекращения огня. 

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