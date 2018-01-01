Перед Новым годом перемирие в Сирии нарушено девять раз

За последние сутки российские наблюдатели зафиксировали девять нарушений режима перемирия в Сирии.

«Зафиксированы девять случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Турецкая сторона совместной российско-турецкой комиссии нарушений не зафиксировала, уточняет ТАСС.

Как сообщал iz.ru, в Сирийской Арабской Республике (САР) в 2017 году подписано более тысячи соглашений о присоединении оппозиционных сил к режиму прекращения огня.