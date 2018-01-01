Глава Compass Group погиб в авиакатастрофе в Австралии

Глава британской компании Compass Group Ричард Казинс и четверо членов его семьи погибли при крушении гидроплана рядом с Сиднеем.

«С глубокой грустью подтверждаем, что президент нашей компании Ричард Казинс и четверо близких членов его семьи погибли в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года» — сообщается на официальном сайте компании.

По предварительным данным, гидроплан упал в реку Хоксбери в штате Новый Южный Уэльс к северу от Сиднея. Все бывшие на борту, включая пилота, погибли. Причины крушения пока не установлены, уточняет ТАСС.

Compass Group является крупнейшей в мире компанией в области корпоративного питания (поставки блюд и продуктов в различные учреждения от школ до тюрем). Компания работает в 50 странах и обслуживает около 4 млрд человек ежегодно.