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Глава Compass Group погиб в авиакатастрофе в Австралии

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Фото: depositphotos/Jean Nelson
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Глава британской компании Compass Group Ричард Казинс и четверо членов его семьи погибли при крушении гидроплана рядом с Сиднеем.

«С глубокой грустью подтверждаем, что президент нашей компании Ричард Казинс и четверо близких членов его семьи погибли в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года» — сообщается на официальном сайте компании.

По предварительным данным, гидроплан упал в реку Хоксбери в штате Новый Южный Уэльс к северу от Сиднея. Все бывшие на борту, включая пилота, погибли. Причины крушения пока не установлены, уточняет ТАСС.

Compass Group является крупнейшей в мире компанией в области корпоративного питания (поставки блюд и продуктов в различные учреждения от школ до тюрем). Компания работает в 50 странах и обслуживает около 4 млрд человек ежегодно.

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