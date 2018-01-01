В Южно-Сахалинске на месте сгоревшей праздничной ели поставят новую

В Южно-Сахалинске в кратчайшие сроки на городской площади будет установлена новая искусственная ель взамен сгоревшей в новогоднюю ночь.

«На место согревшей конструкции сегодня планируется переместить 12-метровую современную искусственную ель», — говорится в сообщении мэрии города.

Замена стояла до этого на городском стадионе «Космос», уточняет ТАСС.

Как сообщал iz.ru, в новогоднюю ночь в разгар народных гуляний полностью сгорела 25-метровая искусственная ель. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неудачного запуска петарды.