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В Южно-Сахалинске на месте сгоревшей праздничной ели поставят новую

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Фото: youtube.com
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В Южно-Сахалинске в кратчайшие сроки на городской площади будет установлена новая искусственная ель взамен сгоревшей в новогоднюю ночь.

«На место согревшей конструкции сегодня планируется переместить 12-метровую современную искусственную ель», — говорится в сообщении мэрии города.

Замена стояла до этого на городском стадионе «Космос», уточняет ТАСС.

Как сообщал iz.ru, в новогоднюю ночь в разгар народных гуляний полностью сгорела 25-метровая искусственная ель. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неудачного запуска петарды.

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