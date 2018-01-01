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Пушков уличил Порошенко в цинизме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков назвал циничным новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко.

Украинский лидер обратился к жителям Донбасса и Крыма и заявил, что «их дом — Украина».

«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом — Украина». У цинизма, похоже, нет границ», — написал Пушков в Twitter.

В 2014 году жители Донецкой и Луганской области отказались признавать власть Киева после госпереворота. В свою очередь, украинские власти начали военную операцию против Донбасса.

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