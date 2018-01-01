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В Дубае установили рекорд по самому масштабному лазерному шоу

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Фото: youtube.com
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В Дубае в новогоднюю ночь состоялось масштабное лазерное шоу. Оно будет включено в книгу рекордов Гиннесса.

Лазерное шоу «Light Up 2018» впервые заменило традиционный фейерверк. Оно прошло у самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж Халифа, передает РИА «Новости».

«Light Up 2018» будет включено в книгу рекордов Гиннесса как «самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание».

Ранее рекорд был зафиксирован в Гонконге в 2013 году. Тогда площадь лазерной проекции составила более 46 тысяч квадратных метров. Дубайскому шоу удалось превзойти рекорд более чем в два раза — площадь проекции составила более 109 тысяч квадратных метров.

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