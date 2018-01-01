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Volvo передала беспилотные кроссоверы XC90 семьям с детьми

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Компания Volvo передала два первых беспилотников XC90 для тестирования семейным парам с детьми.

Об этом стало известно в понедельник, 1 января.

Всего будет задействовано около сотни обычных водителей, которые поделятся своим впечатлениями от технологий, сообщает портал АН.

Испытания будут проходить под тщательным контролем компании. Отмечается, что машины уже были проверены на дорогах Гетеборга.

28 декабря китайский холдинг Zhejiang Geely Holding Group покупает 8,2% акций AB Volvo у международной инвесткомпании Cevian Capital за $3,3 млрд.

Volvo Car Group, производящий легковые автомобили, был куплен Geely еще в 2010 году.

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