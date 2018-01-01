В 2017 году внешнеторговый оборот Хабаровского края с Китаем удвоился

В 2017 году внешнеторговый оборот Хабаровского края с Китаем в 2017 году почти удвоился и превысил $1 млрд, констатировал краевой губернатор Вячеслав Шпорт.

«Есть статистика за девять месяцев 2017 года. Доля КНР во всем внешнеторговом обороте региона – около 60%», — сообщил глава региона.

По его словам, Китай — основной партнер края во внешней торговле. Регион экспортирует в КНР авиатехнику, продовольствие, рыбу и морепродукты, продукцию лесной и топливно-энергетической отраслей.

Прямые инвестиции Китая в 2017 году составили около $26 млн, уточняет «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, по оценке экспертов, валовой внутренний продукт (ВВП) КНР превысит ВВП США в 2032 году.