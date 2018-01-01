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Напавший на полицейских в Колорадо ранее оскорблял их в сети

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Фото: Global Look Press/Lubos Pavlicek/CTK
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Мужчина, открывший огонь по полицейским в пригороде Денвера (штат Колорадо), ранее в интернете публиковал оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, нападавшего зовут Мэттью Рил. 13 декабря пользователь с таким же именем разместил на видеохостинге YouTube запись, в которой оскорблял шерифа округа Дуглас Тони Спурлока и требовал его отставки. 

При этом сам Спурлок личность злоумышленника раскрывать не стал, но отметил, что мужчина и ранее попадал в поле зрения полиции. Однако уголовные обвинения ему никогда не предъявлялись.

Как сообщал портал iz.ru, 31 декабря на частную территорию были вызваны правоохранители в связи с беспорядками. В квартире был открыт огонь, в результате атаки пострадали пятеро полицейских, один их них погиб. Также скончался и нападавший. Предполагается, что злоумышленник произвел не менее 100 выстрелов. Спурлок назвал инцидент «нападением, скорее, по принципу засады». Информацией о возможной подготовке атаки власти не располагают. Обстоятельства инцидента устанавливаются. 

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