Чрезвычайных ситуаций в РФ в первые часы 2018 года не зафиксировано

В первые часы новогодних празднований чрезвычайных ситуаций не произошло. Об этом доложили главе МЧС РФ Владимиру Пучкову на селекторном совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

«Дежурные смены Центров управления в кризисных ситуациях во всех субъектах РФ не зафиксировали ни одной чрезвычайной ситуации и значимого происшествия в первые часы 2018 года», - цитирует дежурного агентство «Интерфакс».

Министр напомнил, что органы управления и подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности на период с 25 декабря по 10 января. Он попросил не расслабляться в дни новогодних празднований и отработать на высшем уровне, а также поставить на жесткий контроль безопасность проведения мероприятий. Кроме того, он поручил отслеживать ситуацию на всех автодорогах с учётом погодных условий и оперативно решать вопросы, связанные с очисткой дорог от снега. Также Пучков уделил внимание работе социальной инфраструктуры и объектов ЖКХ – в случае аварий восстановительные работы должны быть проведены оперативно.

«В случае возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и других бедствий быстро и оперативно реагировать. Дополнительно проработайте все вопросы взаимодействия с подразделениями скорой медицинской помощи, охраны общественного порядка, коммунальных служб - всех, кто в эту новогоднюю ночь и в ближайшие дни будут выполнять оперативные задачи», - распорядился министр.