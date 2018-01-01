Пушков обвинил Порошенко в цинизме

Российский сенатор Алексей Пушков обвинил президента Украины Петра Порошенко в цинизме.

«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом – Украина». У цинизма, похоже, нет границ», - написал политик в своем микроблоге в Twitter.

После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом - Украина". У цинизма, похоже, нет границ — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 января 2018 г.

Напомним, в ходе новогоднего обращения к согражданам украинский лидер заявил жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, что Украина является их домом.

«Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом – Украина», ­­­–– сказал Порошенко.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором более 90% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. В том же году на юго-востоке Украины были образованы Донецкая и Луганская народные республики. После этого Киев начал военную операцию против народа Донбасса, который отказался признавать власть Киева после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

27 декабря Алексей Пушков назвал Украину «страной года», отметив, что введенная с подачи радикалов транспортная блокада Донбасса нанесла в первую очередь урон самой Украине.