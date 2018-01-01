Жители Лондона встретили новый год фейерверком на берегу Темзы

Жители Лондона встретили 2018 год красочным фейерверком на берегу Темзы под бой курантов Биг-Бена. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Композиция салюта строилась вокруг одной из важнейших достопримечательностей британской столицы - колеса обозрения London Eye. В ходе 12-минутного шоу было произведено 12 тыс. залпов. Площадка для просмотра пиротехнического шоу стала платной с 2014 года – предполагалось, что это предотвратит большого скопления людей. С конца сентября было реализовано более 100 тыс. билетов.

В новогоднюю ночь в городе были предприняты повышенные меры по обеспечению безопасности. Данные о количестве полицейских, обеспечивавших правопорядок, не предоставляются из «оперативных соображений». Движение по улицам в местах массового скопления людей перекрыто железобетонными блоками во избежания атак с использованием транспортных средств. Ограничение движения сохранится и 1 января в связи с предстоящим Лондонским новогодним парадом, в котором примут участие около 8,5 тыс. человек из 20 стран, а также десятки тысяч зрителей.

Как сообщал портал iz.ru, в Москве праздничный салют будет запущен с 38 точек, в том числе ВДНХ, Поклонной горы и Большого Москворецкого моста. Фейерверки озаряют столичное небо с 01:00 мск.