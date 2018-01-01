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Порядок перемещения автомобилей на штрафстоянку изменился в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Московской области изменился порядок перемещения автомобилей на штрафстоянку и теперь забрать автомобиль можно бесплатно в первые сутки.

Об этом стало известно в понедельник, 1 января.

Предлагается исчислять срок хранения задержанного транспортного средства в сутках и взымать стоимость хранения за каждые полные сутки, сообщает «РИА Новости».

23 сентября мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков.

По словам мэра, за последние годы в столице было задержано около 4 тыс. нелегальных автобусов, которые переместили на штрафстоянку.

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