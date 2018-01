В Ливерпуле при пожаре было уничтожено 1,4 тыс. автомобилей

В британском Ливерпуле на парковке у концертно-развлекательного комплекса Echo Arena вспыхнул пожар. Об этом сообщает корпорация BBC.

В результате инцидента сгорели около 1,4 тыс. автомобилей. Всего на парковке имеется 1,6 тыс. мест.

«Мы полагаем, что все автомобили, оставленные на парковке, были уничтожены огнем. Мы рекомендуем всем автовладельцам связаться с их страховыми компаниями», - заявили в полиции.

Сообщается, что из-за дыма потребовалась эвакуация близлежащих домов, местным жителям рекомендовано избегать данный район. В связи с произошедшим было отменено международное конное шоу. При пожаре никто не пострадал. В ликвидации огня задействованы 12 пожарных расчетов.

This is the fire at the Echo Arena car park which has caused the Liverpool International Horse Show to be cancelled... via @CabbieThe pic.twitter.com/4vTlnGdrjk