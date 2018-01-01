Склад с бытовой химией сгорел в Магадане

Склад с японской бытовой химией сгорел в Магадане.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управление МЧС в понедельник, 1 января.

«По прибытии подразделений на место происшествия было установлено, что горит кровля здания по всей площади», – цитирует «Интерфакс» сообщение.

Пожар потушили еще до наступления полуночи.

Склад с алкогольной продукцией и склад Сбербанка сгорели 26 декабря.

Возгорание возникло в промзоне по адресу Калининград, улица Камская, дом 63 в отдельно стоящем складском здании, где находилась алкогольная продукция и списанное оборудование ПАО «Сбербанк».