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Британка помогла полицейским в задержании грабителя

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Фото: REUTERS/Chris Radburn
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Жительница города Хартфорд помогла остановить грабителя, которому удалось вырваться из рук полицейских. Инцидент произошел накануне Рождества, на видео видно, что женщина остановила злоумышленника подножкой.

Ролик опубликован на YouTube-канале полиции графства Хартфордшир.

На ролике видно, что полицейские пытаются схватить подозреваемого, однако ему удается убежать. За происходящим наблюдали десятки людей, однако только одна женщина решилась помочь стражам порядка.

Задержанный подозревается, среди прочего, в хранении кокаина, грабеже и антиобщественном поведении.

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