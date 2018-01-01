Устюгов лидирует в общем зачете «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов сохраняет лидерство в общем зачете многодневки «Тур де Ски». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на СМИ.

Действующий победитель турнира Устюгов стал первым в спринте и занял десятое место в гонке преследования.

В общем зачете он опережает швейцарца Дарио Колонью на 1,6 секунды.

Колонья 31 декабря победил в гонке на 15 км классическим стилем, пройдя дистанцию за 35.29,5 мин.

Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место Спортсмен показал результат 35 минут 43,5 секунды.

Второе место занял представитель Казахстана Алексей Полторанин, отстав от победителя на 0,6 секунды. Третьим стал норвежец Мартин Сундбю (+13,1).

Портал iz.ru публикует общий зачет «Тур де Ски».

1. Сергей Устюгов (Россия) — 38.05,0

2. Дарио Колонья (Швейцария) — +1,6

3. Александр Большунов (Россия) — +12,7

4. Алексей Полторанин (Казахстан) — +22,0…

6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +39,1…

8. Алексей Червоткин (Россия) — +49,8

Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в спринте свободным стилем на этапе «Тур де Ски» среди женщин, продемонстрировав время 3 мин. 29 сек.