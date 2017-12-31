Опровергнуты данные об эвакуации людей в центре Санкт-Петербурга

Сообщения ряда СМИ об эвакуации людей в центре Санкт-Петербурга не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС по Северной столице Андрея Литовки. Он рассказал, что гуляющих людей попросили покинуть Дворцовую площадь для прохождения досмотра перед световым шоу. Все проходит в плановом порядке, отметил он.

«Там будет световое шоу, и для соблюдения мер безопасности людей выводят с площади и будут пропускать через рамки», – сказал Литовка.

Концертная шоу-программа начнется на Дворцовой площади в 23.00.

Ранее сообщалось, что новогодняя елка сгорела дотла в разгар празднования Нового года на площади Ленина в Южно-Сахалинске.