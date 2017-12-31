Станция метро «Пушкинская» в Санкт-Петербурге возобновила работу

Станция петербургского метро «Пушкинская» возобновила работу после проверки. Опасных предметов не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурге

31 декабря станция прекращала свою работу в связи с обнаружением бесхозных вещей.

«В 21:43 мск станция «Пушкинская» и переход открыты. Опасных предметов не обнаружено», - говорится в сообщении городской подземки.

Ранее в воскресенье портал iz.ru сообщал, что в Москве открылась новая станция метро «Ховрино», расположенная на Замоскворецкой линии. В церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин.