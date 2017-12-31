Трампу рассказали о мерах безопасности федеральных властей на Новый год

Американский президент Дональд Трамп уведомлен о мерах безопасности, принимаемыми властями в канун Нового года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Белого дома Хелен Ферр.

Трампу рассказали о мерах федеральных властей, властей штатов и властей на местах, которые принимаются, «чтобы обеспечить безопасный, праздничный канун Нового года, мы продолжим отслеживать ситуацию в течение ночи», заявила она.

Дональд Трамп в праздничные дни отдыхает во Флориде, ранее сообщалось, что в новый год он устроит гламурную вечеринку. На мероприятие к американскому лидеру может попасть каждый участник клуба частного курорта Трампа, если купит билет, цена на который составляет около $750 (43 тыс. рублей).