Прямой эфир

Трампу рассказали о мерах безопасности федеральных властей на Новый год

0
Фото: ТАСС/Chris Kleponis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Дональд Трамп уведомлен о мерах безопасности, принимаемыми властями в канун Нового года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Белого дома Хелен Ферр.

Трампу рассказали о мерах федеральных властей, властей штатов и властей на местах, которые принимаются, «чтобы обеспечить безопасный, праздничный канун Нового года, мы продолжим отслеживать ситуацию в течение ночи», заявила она.

Дональд Трамп в праздничные дни отдыхает во Флориде, ранее сообщалось, что в новый год он устроит гламурную вечеринку. На мероприятие к американскому лидеру может попасть каждый участник клуба частного курорта Трампа, если купит билет, цена на который составляет около $750 (43 тыс. рублей). 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп приписал себе годовой рост американских бирж
Трамп обвинил людей Обамы в утечках информации из Белого дома

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017